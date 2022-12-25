Российская фигуристка рассказала об опасном для жизни трюке на шоу Навки

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о выполнении опасного для жизни трюка на шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Ее слова приводит Sport24.

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По сценарию, в одном из эпизодов шоу вокруг фигуристки, исполняющей роль Шахерезады, загорается огонь. Навка назвала этот элемент самым опасным в постановке и заявила, что спортсменка чуть не сгорела.

«В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», — пояснила Синицина.

14 августа тренер Синициной и ее партнера Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал, что спортсмены приняли совместное решение о завершении карьеры. Однако вечером того же дня фигуристы опровергли эту информацию.