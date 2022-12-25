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1 час назад

Российская фигуристка рассказала об опасном для жизни трюке на шоу Навки

Lenta.ruиещё 1

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о выполнении опасного для жизни трюка на шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Ее слова приводит Sport24.

Российская фигуристка рассказала об опасном для жизни трюке на шоу Навки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сценарию, в одном из эпизодов шоу вокруг фигуристки, исполняющей роль Шахерезады, загорается огонь. Навка назвала этот элемент самым опасным в постановке и заявила, что спортсменка чуть не сгорела.

«В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», — пояснила Синицина.

14 августа тренер Синициной и ее партнера Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал, что спортсмены приняли совместное решение о завершении карьеры. Однако вечером того же дня фигуристы опровергли эту информацию.

Синицина — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. В их с Кацалаповым активе есть также золото чемпионата мира (2021) и две золотые медали чемпионата Европы (2020, 2022).

Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Александр Жулин,Татьяна Навка,
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