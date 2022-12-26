«Позорный факт»: На Украине выступили резко против Щербаковой

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1 час назад

На Украине потребовали исключить Щербакову из номинантов на премию Skating Awards

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Украинская федерация фигурного катания потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Организация УФФК направила два письма: президенту ISU Ким Чжэ Елю и председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, передает РИА «Новости».

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В письме спортсмены назвали номинацию российской спортсменки «позорным фактом», потребовав исключить из списка номинантов Щербакову.

С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» поборются 10 олимпийских чемпионов из разных стран. Третья церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

Фигурное катание,Эрик Редфорд,Анна Щербакова,
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