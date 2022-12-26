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37 минут назад

«Позорный факт»: На Украине выступили против Щербаковой

Елена Прошина

Федерация фигурного катания Украины (УФФК) требует от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить российскую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист», сообщает РИА Новости со ссылкой на УФФК.

«Позорный факт»: На Украине выступили против Щербаковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Организация направила два письма. В одном из них к президенту ISU Ким Чжэ Елю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК обратился ее глава Михаил Макаров. Другое направлено в адрес председателя комиссии атлетов ISU Эрика Редфорда от комиссии атлетов УФФК, которую возглавляет Анна Хныченкова.

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Отмечается, что УФФК возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards. Федерация «просит руководство ISU отреагировать на позорный факт и исключить из списка номинантов представительницу России».

С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» будут бороться олимпийский чемпион американец Натан Чен, серебряный призер Олимпийских игр японец Юма Кагияма, бронзовые призеры Олимпийских игр японцы Риу Миура и Рюити Кихара, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, бронзовый призер Олимпиады японка Каори Сакамото, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэнцзинь/Хань Цун и бронзовый призер Олимпийских игр японец Сёма Уно.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.

Фигурное катание,Анна Хныченкова,Юма Кагияма,Каори Сакамото,Сема Уно,Гийом Сизерон,Натан Чен,Эрик Редфорд,Михаил Макаров,Анна Щербакова,
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