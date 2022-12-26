«Позорный факт»: На Украине выступили против Щербаковой

Федерация фигурного катания Украины (УФФК) требует от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить российскую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист», сообщает РИА Новости со ссылкой на УФФК.

Организация направила два письма. В одном из них к президенту ISU Ким Чжэ Елю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК обратился ее глава Михаил Макаров. Другое направлено в адрес председателя комиссии атлетов ISU Эрика Редфорда от комиссии атлетов УФФК, которую возглавляет Анна Хныченкова.

Отмечается, что УФФК возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards. Федерация «просит руководство ISU отреагировать на позорный факт и исключить из списка номинантов представительницу России».

С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» будут бороться олимпийский чемпион американец Натан Чен, серебряный призер Олимпийских игр японец Юма Кагияма, бронзовые призеры Олимпийских игр японцы Риу Миура и Рюити Кихара, олимпийские чемпионы французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, бронзовый призер Олимпиады японка Каори Сакамото, олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэнцзинь/Хань Цун и бронзовый призер Олимпийских игр японец Сёма Уно.