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57 минут назад

Тарасова назвала глупостью требование украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU

ТАСС

Требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года" является глупостью. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова оценила требование украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU
Фото: ТАССТАСС

"А их какое дело? Это же наш самый ценный фигурист года, номинирована представительница нашей страны. Пускай они занимаются своими делами, строят катки. С какой стати они будут советовать нам и всем остальным, что делать, что за глупость такая?" - сказала Тарасова.

Ранее пресс-служба УФФК сообщила, что организация возмущена номинированием Щербаковой на награду "Самый ценный фигурист года" и направила письма с требованием исключить россиянку из списка номинантов президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Рэдфорду.

Помимо Щербаковой, на премию претендуют японская фигуристка Каори Сакамото, фигуристы Натан Чен (США), Юма Кагияма, Сёма Уно (оба - Япония), выступающие в парном катании японцы Рику Миура и Рюити Кихара и китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду. Представителей России в других номинациях нет.

Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

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