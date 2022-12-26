Тарасова оценила требование украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU

«Какое дело Украина к этому имеет? Лучше б они своими делами занимались. Они просто травят ребенка. Анна Щербакова не заслужила такого отношения к себе. Да и кто они такие, чтобы указывать международной федерации, кого убирать? Никто. Если у них нет других дел, пусть они занимаются Аней Щербаковой, если им так нравится. Но международная федерация не должна прислушиваться к кому-то одному — она (Международная федерация фигурного катания - прим.) выдвинула Аню исходя из результатов за год не просто так, а за хорошие результаты», — сказала Тарасова.