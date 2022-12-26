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1 час назад

Тарасова оценила требования Украины лишить Щербакову номинации ISU

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала травлей требование украинской федерации фигурного катания (УФФК) исключить фигуристку Анну Щербакову из числа номинантов на приз «Самый ценный фигурист года». Об этом пишет РБК.

Тарасова оценила требование украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, украинская федерация не имеет никакого отношения к выдвижению номинантов и посоветовала им заниматься своими делами.

«Какое дело Украина к этому имеет? Лучше б они своими делами занимались. Они просто травят ребенка. Анна Щербакова не заслужила такого отношения к себе. Да и кто они такие, чтобы указывать международной федерации, кого убирать? Никто. Если у них нет других дел, пусть они занимаются Аней Щербаковой, если им так нравится. Но международная федерация не должна прислушиваться к кому-то одному — она (Международная федерация фигурного катания - прим.) выдвинула Аню исходя из результатов за год не просто так, а за хорошие результаты», — сказала Тарасова.

Напомним, ISU выдвинула кандидатуру Щербаковой на получение награды «Самый ценный фигурист года». Фигуристка стала единственным представителем России в списке. Также в число номинантов вошли Каори Сакамото Юма Кагияма, Сёма Уно (все — Япония), Натан Чен (США), японская пара Рику Миура/ Рюити Кихара, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Однако УФФК потребовала исключить Щербакову из списка.

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