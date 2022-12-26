Журова о Щербаковой: украинцы на этом не остановятся

"Они будут выдвигать и не такие требования, вопрос в том, будут ли они услышаны. Если говорить объективно, то Аня выиграла олимпийское золото, это факт, который никак не связан со специальной операцией, хотя для Украины это все едино, они хотят убедить всех, что в мире сейчас все связано с теми событиями, которые происходят. Страшно то, что они пытаются из всех тем сделать скандал, чтобы люди пошли у них на поводу и решили, что лучше отовсюду убрать россиян, чтобы не было скандала", - ск