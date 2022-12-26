Журова о Щербаковой: украинцы на этом не остановятся

Украинские чиновники не ограничатся требованиями к Международному союзу конькобежцев (ISU) лишить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову номинации на награду самому ценному фигуристу года, они ставят себе задачу убедить весь мир в том, что лучше исключить россиян отовсюду. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Ранее Украинская федерация фигурного катания (УФФК) направила письмо в ISU с требованием лишить российскую спортсменку Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года".
"Они будут выдвигать и не такие требования, вопрос в том, будут ли они услышаны. Если говорить объективно, то Аня выиграла олимпийское золото, это факт, который никак не связан со специальной операцией, хотя для Украины это все едино, они хотят убедить всех, что в мире сейчас все связано с теми событиями, которые происходят. Страшно то, что они пытаются из всех тем сделать скандал, чтобы люди пошли у них на поводу и решили, что лучше отовсюду убрать россиян, чтобы не было скандала", - ск
"Спортивная составляющая не должна никуда исчезать, если человек заслуживает награду, а Аня, безусловно, ее заслуживает, то ее нужно вручать по спортивным заслугам. Но и нам тоже нужно быть более аккуратными и объективными в своих оценках", - добавила собеседница агентства.
Помимо Щербаковой, на премию претендуют японка Каори Сакамото, фигуристы Натан Чен (США), Юма Кагияма, Сёма Уно (оба - Япония), выступающие в парном катании японцы Рику Миура и Рюити Кихара и китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду. Представителей России в других номинациях нет.
Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).