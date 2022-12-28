Спасибо моим тренерам — Э.Г. Тутберидзе, Д.М. Глейхенгаузу, С.В. Дудакову и всей нашей команде. Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку. Также очень рада, что многим из вас понравилось моё выступление в образе Уэнсдей Аддамс. Поздравляю всех с наступающим Новым годом!» — написала Валиева.