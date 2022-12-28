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53 минуты назад

В РУСАДА ответили на обвинения WADA в задержке расследования дела Валиевой

Lenta.ruиещё 1

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ответили на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в задержке расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Слова главы организации Вероники Логиновой приводит ТАСС.

В РУСАДА ответили на обвинения WADA в задержке расследования дела Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Логинова заявила, что обработка результатов не была задержана ни на одном этапе.

«Расследование проводилось в течение разумного срока, оно шло при взаимодействии с отделом расследований WADA», — подчеркнула она и добавила, что российская сторона не согласна с претензией, что не смогла вовремя организовать слушания.

14 ноября WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

На Олимпиаде-2022 чемпионка России и Европы Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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