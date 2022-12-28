В РУСАДА ответили на обвинения WADA в задержке расследования дела Валиевой

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Логинова заявила, что обработка результатов не была задержана ни на одном этапе.

«Расследование проводилось в течение разумного срока, оно шло при взаимодействии с отделом расследований WADA», — подчеркнула она и добавила, что российская сторона не согласна с претензией, что не смогла вовремя организовать слушания.

14 ноября WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.