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38 минут назад

Камила Валиева: все игрушки, которые подарили мне после прокатов на ЧР, нашли своих друзей

Чемпионат.comиещё 1

Серебряный призёр чемпионата России в Красноярске в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, как поступила с игрушками, полученными от болельщиков.

Валиева рассказала о судьбе подаренных ей игрушек
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дорогие болельщики, ещё раз спасибо за поддержку и веру. Ценю ваше внимание и любовь! Все игрушки, которые вы подарили мне после прокатов на ЧР, нашли своих друзей.

В этот раз подарков было особенно много, получилось около 20 больших пакетов! Знаю, что часть игрушек была передана моими болельщиками из Китая, часть привезена из Москвы, и, конечно, некоторые были приобретены в самом Красноярске.

Решила, что будет правильно поделиться вашей любовью с окружающими, поэтому поблагодарила начинающих спортсменов за помощь, а большая часть была передана в Соборную мечеть г. Красноярска. Всех обнимаю!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фигурное катание,Камила Валиева,
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