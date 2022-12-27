Валиева рассказала о судьбе подаренных ей игрушек

Серебряный призёр чемпионата России в Красноярске в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, как поступила с игрушками, полученными от болельщиков.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Дорогие болельщики, ещё раз спасибо за поддержку и веру. Ценю ваше внимание и любовь! Все игрушки, которые вы подарили мне после прокатов на ЧР, нашли своих друзей.

В этот раз подарков было особенно много, получилось около 20 больших пакетов! Знаю, что часть игрушек была передана моими болельщиками из Китая, часть привезена из Москвы, и, конечно, некоторые были приобретены в самом Красноярске.