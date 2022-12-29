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23 минуты назад

Евгений Плющенко — о доходах сына: в 9 лет 12 миллионов — это нормально

Чемпионат.com

Продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказали о доходах своего 9-летнего сына Александра, который за год заработал 12 миллионов рублей.

"В 9 лет 12 миллионов — это нормально": Плющенко — о доходах сына
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На самом деле цифра росла, если бы не стечение обстоятельств – у него очень много международных контрактов. Он в том же агентстве французском, что и Наталья Водянова. Ну и огромное количество спонсоров, которые, слава богу, никуда не ушли.

Когда его спрашивают, какую пасту он любит, то он называет эту пасту и ему говорят: ну хорошо, а другую пасту? Он отвечает: а я другую и не знаю. И уже скоро будет 10 лет Саше и 10 лет этому контракту. С нуля.

Рудковская объяснила, почему Плющенко пропустил премьеру своего шоу

В 18 лет уже в журнале Forbes будет? Он квартиру себе во Франции купит», — сказала Рудковская.

«Он и так сейчас в порядке. В 9 лет 12 миллионов – это нормально. Он с пяти лет со мной ездит по международным турам. Он проехал всю Японию, всю Европу, Россию. И здесь он также стоит на ставке: у него есть премиальные за хорошее катание, за работу. Если есть еще хорошие тренировки, то он может поехать и потрать 100-150 тысяч на игрушки», — добавил Плющенко.

Фигурное катание,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Наталья Водянова,
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