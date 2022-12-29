Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в женской одиночной программе Александра Трусова исполнила элемент парного фигурного катания в рамках ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
На премьером показе шоу спортсменка исполнила выброс двойной риттбергер и несколько воздушных поддержек.
Утром 23 декабря стало известно, что Трусова не выступит на национальном первенстве из-за болезни. Последним стартом для нее стал пятый этап Гран-при России в Самаре. Там серебряный призер игр в Пекине заняла второе место, уступив только Софье Самоделкиной.
Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.
Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.
Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что серебряная медалистка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова оправилась от болезни, которая не позволила ей выступить на чемпионате России.