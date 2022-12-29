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24 минуты назад

Трусова исполнила двойной выброс в рамках ледового шоу Плющенко «Снегурочка»

Газета.Ru

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в женской одиночной программе Александра Трусова исполнила элемент парного фигурного катания в рамках ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

На премьером показе шоу спортсменка исполнила выброс двойной риттбергер и несколько воздушных поддержек.

Агент Трусовой прокомментировал скандал с Первым каналом

Утром 23 декабря стало известно, что Трусова не выступит на национальном первенстве из-за болезни. Последним стартом для нее стал пятый этап Гран-при России в Самаре. Там серебряный призер игр в Пекине заняла второе место, уступив только Софье Самоделкиной.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что серебряная медалистка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова оправилась от болезни, которая не позволила ей выступить на чемпионате России.

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