Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей», — заявила Рудковская.

28 декабря стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Камила Валиева, исполняющая роль Богини, за 15 выступлений получит более 6,6 миллиона рублей. Елизавета Туктамышева примет участие в семи спектаклях и заработает более 900 тысяч рублей.