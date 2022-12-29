Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
32 минуты назад

Камила Валиева — о номере «Уэнсдей»: взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева высказалась о показательном номере на чемпионат России по фигурному катанию в образе главной героини под музыку из сериала «Уэнсдей».

Камила Валиева прокомментировала номер "Уэнсдей"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет ещё много подобного. Есть ли мечта станцевать под какую-то музыку или в каком-то образе? Не знаю. У меня мечта под какую-нибудь современную музыку откатать программу», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро».

Ранее дизайнер Светлана Герасимова рассказала, как создавалось платье Камилы Валиевой для показательного номера.

Фигурное катание,Камила Валиева,Светлана Герасимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители