Камила Валиева прокомментировала номер "Уэнсдей"

«Взорвал всю Сеть? На самом деле мы этого и добивались. Это же супер! Мне очень интересно попробовать себя в таком образе, поэтому надеюсь, что будет ещё много подобного. Есть ли мечта станцевать под какую-то музыку или в каком-то образе? Не знаю. У меня мечта под какую-нибудь современную музыку откатать программу», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро».