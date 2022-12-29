Татьяна Тарасова подвела итоги года

– Не буду выделять кого то отдельно, у нас несколько девочек отлично выступали в этом году. Мальчики тоже очень хорошие, каждый из тройки пятерки наших лидеров может стать большим спортсменом в будущем, – сказала Тарасова.



«Разочаровало больше всего то, что мы не выступаем на чемпионате мира и чемпионате Европы, на всех международных соревнованиях», – отметила Тарасова.