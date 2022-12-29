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1 час назад

Татьяна Тарасова: «Больше всего нравится, что фигурное катание у нас развивается. Разочаровало, что мы не выступаем на чемпионатах мира и Европы»

Sports.ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги года в российском фигурном катании.

Татьяна Тарасова подвела итоги года
Фото: Sports.ruSports.ru

– Что для вас стало самым приятным моментом года в фигурном катании?

– Больше всего нравится то, что фигурное катание у нас развивается и есть сильная группа тренеров, которая отлично работает.

– Выделите по итогам года кого то отдельно из женского и мужского одиночного катания?

– Не буду выделять кого то отдельно, у нас несколько девочек отлично выступали в этом году. Мальчики тоже очень хорошие, каждый из тройки пятерки наших лидеров может стать большим спортсменом в будущем, – сказала Тарасова.

«Разочаровало больше всего то, что мы не выступаем на чемпионате мира и чемпионате Европы, на всех международных соревнованиях», – отметила Тарасова.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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