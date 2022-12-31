«Не нравится — не смотрите»: Роднина о реакции американских фигуристок на выступление Валиевой

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала реакцию в США на танец Уэнсдей, исполненный россиянкой Камилой Валиевой.
«Всегда всё хорошее очень часто вызывает раздражение, есть такой момент. Наши девочки катаются хорошо. Раздражение во многом связано с неопределённостью, которая есть в этом вопросе и в этой ситуации. Был обнаружен запрещённый препарат, но кто за это должен понести ответственность?» - сказала Роднина.
Она добавила, что неопределённость вызывает разные суждения, но «если не нравится — не смотрите». Валиева хорошо катается и поэтому ее выступления пользуются успехом.
Камила Валиева представила показательный номер по мотивам сериала «Уэнсдей». Видео с ее выступлением стало вирусным в соцсетях. Дэнни Эльфман, автор музыки к сериалу, опубликовал ролик с российской фигуристкой в своем аккаунте.
Выступление Валиевой также опубликовало американское телешоу Today. После этого некоторые американские фигуристки попросили удалить видео.
Ранее Камила Валиева также отреагировала на зарубежные публикации о её танце Уэнсдей.