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1 час назад

«Не нравится — не смотрите»: Роднина о реакции американских фигуристок на выступление Валиевой

Майк Габриелян

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала реакцию в США на танец Уэнсдей, исполненный россиянкой Камилой Валиевой.

«Не нравится — не смотрите»: Роднина о реакции американских фигуристок на выступление Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всегда всё хорошее очень часто вызывает раздражение, есть такой момент. Наши девочки катаются хорошо. Раздражение во многом связано с неопределённостью, которая есть в этом вопросе и в этой ситуации. Был обнаружен запрещённый препарат, но кто за это должен понести ответственность?» - сказала Роднина.

Она добавила, что неопределённость вызывает разные суждения, но «если не нравится — не смотрите». Валиева хорошо катается и поэтому ее выступления пользуются успехом.

Камила Валиева представила показательный номер по мотивам сериала «Уэнсдей». Видео с ее выступлением стало вирусным в соцсетях. Дэнни Эльфман, автор музыки к сериалу, опубликовал ролик с российской фигуристкой в своем аккаунте.

Выступление Валиевой также опубликовало американское телешоу Today. После этого некоторые американские фигуристки попросили удалить видео.

Ранее Камила Валиева также отреагировала на зарубежные публикации о её танце Уэнсдей.

Фигурное катание,Дэнни Эльфман,Камила Валиева,Ирина Роднина,Госдума,
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