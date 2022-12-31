«Не нравится — не смотрите»: Роднина о реакции американских фигуристок на выступление Валиевой

«Всегда всё хорошее очень часто вызывает раздражение, есть такой момент. Наши девочки катаются хорошо. Раздражение во многом связано с неопределённостью, которая есть в этом вопросе и в этой ситуации. Был обнаружен запрещённый препарат, но кто за это должен понести ответственность?» - сказала Роднина.