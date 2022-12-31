Тарасова прокомментировала итоги года в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об итогах уходящего года в фигурном катании. Она отметила, что федерация справилась с санкциями, пишет «Спорт-Экспресс».

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«Мы справляемся с санкциями», - подчеркнула Тарасова.

Тренер уточнила, что улучшение ситуации в этом виде спорта не означает, что Россия в дальнейшем не должна участвовать в международных соревнованиях.

По словам Тарасовой, федерация поддерживаживает фигуристов, тренеров. Она организовывает очень хорошие сборы и соревнования.