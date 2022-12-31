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1 час назад

Тарасова прокомментировала итоги года в фигурном катании

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об итогах уходящего года в фигурном катании. Она отметила, что федерация справилась с санкциями, пишет «Спорт-Экспресс».

Тарасова прокомментировала итоги года в фигурном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы справляемся с санкциями», - подчеркнула Тарасова.

Тренер уточнила, что улучшение ситуации в этом виде спорта не означает, что Россия в дальнейшем не должна участвовать в международных соревнованиях.

По словам Тарасовой, федерация поддерживаживает фигуристов, тренеров. Она организовывает очень хорошие сборы и соревнования.

Напомним, что россияне не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монреале. Кроме того, фигуристов отстранили от турниров, проходящих под эгидой Международного союза конькобежцев.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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