Тарасова прокомментировала итоги года в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об итогах уходящего года в фигурном катании. Она отметила, что федерация справилась с санкциями, пишет «Спорт-Экспресс».
«Мы справляемся с санкциями», - подчеркнула Тарасова.
Тренер уточнила, что улучшение ситуации в этом виде спорта не означает, что Россия в дальнейшем не должна участвовать в международных соревнованиях.
По словам Тарасовой, федерация поддерживаживает фигуристов, тренеров. Она организовывает очень хорошие сборы и соревнования.
Напомним, что россияне не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монреале. Кроме того, фигуристов отстранили от турниров, проходящих под эгидой Международного союза конькобежцев.