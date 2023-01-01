Туктамышева рассказала о своей мечте

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании, поделилась с журналистами своими планами на период после окончания спортивной карьеры. 17 декабря Елизавете исполнилось 26 лет, ранее она завоевала «бронзу» в чемпионате России.
Как сообщает РИА Новости, спортсменка рассматривает для себя карьеру ведущей в собственном шоу. Но пока еще мечта не воплотилась в конкретику.
«Я хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Пока что плыву по наитию. Мне нравится то, что мне предлагают. Пока я в фигурном катании, мне сложно понять, что будет в ближайшее время. Сначала надо попробовать что-то сделать, тогда пойму, чего хочу. Жду, пока жизнь преподнесет мне такой опыт. Я уже комментировала, мне понравилось. Если это будет удовлетворять зрителей и канал, я бы продолжила», – призналась Туктамышева.
Чемпионка мира хочет получить второе высшее образование в сторонней профессии, которая не будет иметь отношение к фигурному катанию.
«Мне сейчас 26 лет, и я не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание», — цитирует Туктамышеву «РБК Спорт.