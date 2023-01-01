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39 минут назад

Туктамышева рассказала о своей мечте

Ирина Лебедева

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании, поделилась с журналистами своими планами на период после окончания спортивной карьеры. 17 декабря Елизавете исполнилось 26 лет, ранее она завоевала «бронзу» в чемпионате России.

Туктамышева рассказала о своей мечте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, спортсменка рассматривает для себя карьеру ведущей в собственном шоу. Но пока еще мечта не воплотилась в конкретику.

«Я хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Пока что плыву по наитию. Мне нравится то, что мне предлагают. Пока я в фигурном катании, мне сложно понять, что будет в ближайшее время. Сначала надо попробовать что-то сделать, тогда пойму, чего хочу. Жду, пока жизнь преподнесет мне такой опыт. Я уже комментировала, мне понравилось. Если это будет удовлетворять зрителей и канал, я бы продолжила», – призналась Туктамышева.

Чемпионка мира хочет получить второе высшее образование в сторонней профессии, которая не будет иметь отношение к фигурному катанию.

«Мне сейчас 26 лет, и я не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание», — цитирует Туктамышеву «РБК Спорт.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,
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