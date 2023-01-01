Туктамышева рассказала о своей мечте

«Я хотела бы попробовать создать шоу, быть ведущей. Пока что плыву по наитию. Мне нравится то, что мне предлагают. Пока я в фигурном катании, мне сложно понять, что будет в ближайшее время. Сначала надо попробовать что-то сделать, тогда пойму, чего хочу. Жду, пока жизнь преподнесет мне такой опыт. Я уже комментировала, мне понравилось. Если это будет удовлетворять зрителей и канал, я бы продолжила», – призналась Туктамышева.