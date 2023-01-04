Фигуристка Валиева рассказала о новогодних традициях своей семьи

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала в интервью изданию «7 дней» о новогодних традициях своей семьи. По словам спортсменки, одна из них могла нарушиться из-за ее занятости в ледовом шоу, но благодаря бабушке этого не произошло.

«Мы всегда дома ставим елку, украшаем квартиру, развешиваем гирлянды. Таким образом создаем настроение и приближаем долгожданный праздник. Еще 31 декабря мы с мамой всегда ходим на какой-нибудь новогодний концерт или спектакль. А 1 января почти весь день проводим на улице: катаемся на санках с горки или ходим в лес на лыжах. Это наша уже многолетняя традиция», — поделилась чемпионка.

Камила Валиева отметила, что обычно встречает Новый год в Казани с родственниками. Но 31 декабря фигуристка выступала перед зрителями, поэтому не могла уехать из Москвы, однако бабушка спортсменки решила сделать внучке сюрприз и сама прилетела в столицу, чтобы традиция справлять Новый год в семейном кругу осталась неизменной.