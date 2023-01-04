Валиева рассказала о влиянии Тутберидзе на ее карьеру

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о влиянии тренера Этери Тутберидзе на ее карьеру. Ее слова приводит «7 дней».

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«Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания», — заявила спортсменка.

Фигуристка отметила, что тогда у нее были сомнения в перспективах и она могла продолжить заниматься только танцами и балетом.

Ранее Валиева рассказала о негативных сообщениях в свой адрес.

«Я читала много хейта в отношении тренеров и себя», — поделилась 16-летняя спортсменка.

Фигуристка заявила, что ей важно мнение только ее тренеров и людей, которые ее окружают.