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1 час назад

Валиева рассказала о влиянии Тутберидзе на ее карьеру

Lenta.ru

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о влиянии тренера Этери Тутберидзе на ее карьеру. Ее слова приводит «7 дней».

Валиева рассказала о влиянии Тутберидзе на ее карьеру
Фото: ТАССТАСС

«Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания», — заявила спортсменка.

Фигуристка отметила, что тогда у нее были сомнения в перспективах и она могла продолжить заниматься только танцами и балетом.

Ранее Валиева рассказала о негативных сообщениях в свой адрес.

«Я читала много хейта в отношении тренеров и себя», — поделилась 16-летняя спортсменка.

Фигуристка заявила, что ей важно мнение только ее тренеров и людей, которые ее окружают.

На Играх-2022 чемпионка России и Европы Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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