Еще одна российская фигуристка объявила о завершении карьеры

«Спасибо, что это было в моей жизни. Много незабываемых эмоций, ярких моментов, близких друзей, разных событий, непередаваемых ощущений, колоссального опыта и насыщенный эпизод моей жизни, проведенный в этом виде спорте. Я благодарна родителям за то, что они отвели меня на каток», — написала Костюкович в соцсетях.