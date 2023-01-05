Валиева рассказала о своих планах

Олимпийская чемпионка в командном зачёте, чемпионка Европы Камила Валиева рассказала, в качестве кого она хотела бы реализоваться.
«В данный момент времени я нахожусь в таком возрасте, что каждый новый день мне хочется что-то новое делать: и в паре покататься, и ведущей стать, и в кино сняться, и в театре играть… Примечательно, что мне часто в последнее время задают вопрос, не хотела бы я стать артисткой? Возможно, мне стоит задуматься. Почему бы и нет? Мне нравится пробовать новое, и я открыта для предложений», — приводит слова Валиевой «7 Дней».
16-летняя российская фигуристка во время Олимпийских игр в Пекине попала в допинг-скандал, расследование по которому до сих пор идёт. В текущем сезоне Валиева взяла два этапа Гран-при России, а на чемпионате страны стала второй.