Валиева рассказала о своих планах

«В данный момент времени я нахожусь в таком возрасте, что каждый новый день мне хочется что-то новое делать: и в паре покататься, и ведущей стать, и в кино сняться, и в театре играть… Примечательно, что мне часто в последнее время задают вопрос, не хотела бы я стать артисткой? Возможно, мне стоит задуматься. Почему бы и нет? Мне нравится пробовать новое, и я открыта для предложений», — приводит слова Валиевой «7 Дней».