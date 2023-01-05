Валиева рассказала о своих тратах

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась с изданием «7 дней» информацией о своих тратах. Спортсменку спросили, как она распорядилась своей первой заработной платной.

«Так я ее еще не потратила», - заявила Валиева.

Она отметила, что в настоящее время копит денежные средства. Фигуристка сообщила об отсутствии конкретной цели для трат. Однако, как указала она, есть мечты.

«Но я еще не тратила денег на их осуществление», - отметила Валиева.

Она выразила надежду на то, что в дальнейшем сможет помогать своей маме.

24 декабря Камила Валиева стала обладательницей серебряной медали, набрав 247,32 балла. Софья Акатьева завоевала золото (249,74 балла). Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,72 балла).

На Олимпийских играх в Пекине Валиева получила золотую медаль в командном турнире.