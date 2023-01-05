Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Валиева рассказала о своих тратах

Лера Букина

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась с изданием «7 дней» информацией о своих тратах. Спортсменку спросили, как она распорядилась своей первой заработной платной.

«Так я ее еще не потратила», - заявила Валиева.

Она отметила, что в настоящее время копит денежные средства. Фигуристка сообщила об отсутствии конкретной цели для трат. Однако, как указала она, есть мечты.

Фигуристка Камила Валиева рассказала о новогодних традициях своей семьи

«Но я еще не тратила денег на их осуществление», - отметила Валиева.

Она выразила надежду на то, что в дальнейшем сможет помогать своей маме.

24 декабря Камила Валиева стала обладательницей серебряной медали, набрав 247,32 балла. Софья Акатьева завоевала золото (249,74 балла). Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,72 балла).

На Олимпийских играх в Пекине Валиева получила золотую медаль в командном турнире.

В личном первенстве она стала четвертой. Она уступила представительнице Японии Каори Сакамото, а также двум соотечественницам — Александре Трусовой и Анне

Фигурное катание,Видео,Софья Акатьева,Камила Валиева,Каори Сакамото,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители