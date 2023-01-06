«Без русских спортсменов никто не хочет кататься» — фигурист Ригини

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини рассказал о ситуации в современном фигурном катании, которая вынудила его стать тренером.Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.
— Хочется поднять фигурное катание чуть чуть, потому что фигуристов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Наш спорт мегасложный и ни фига не развитый. Сначала русские спортсмены всех обыгрывали, и поэтому все хотели закончить, а теперь без русских спортсменов никто не хочет кататься. Давайте посмотрим на последний чемпионат мира на категорию спортивных пар. 14 пар участников — когда вообще такое было? Всегда приезжало 30, еще отбирались через квалификацию. А сейчас даже не стоит вопроса о том, отберешься ли ты в произволку.
Фигурное катание теряет популярность. ISU не финансируется настолько, насколько могло бы, поэтому люди не знают, как сделать классные соревнования. А сейчас русские перестали приезжать, и популярность вообще упала до нуля, начал пропадать ажиотаж.
А чтобы он появился, нужно вносить работу, которая проявится с годами. Европейское фигурное катание нужно поднимать — мне стало это интересно, потому что в целом в фигурном катании всё очень не очень, — сказал Ригини «Чемпионату».
Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырехкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.