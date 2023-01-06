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1 час назад

«Без русских спортсменов никто не хочет кататься» — итальянский фигурист Ригини

Матч ТВ

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини рассказал о ситуации в современном фигурном катании, которая вынудила его стать тренером.Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.

«Без русских спортсменов никто не хочет кататься» — фигурист Ригини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Хочется поднять фигурное катание чуть чуть, потому что фигуристов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Наш спорт мегасложный и ни фига не развитый. Сначала русские спортсмены всех обыгрывали, и поэтому все хотели закончить, а теперь без русских спортсменов никто не хочет кататься. Давайте посмотрим на последний чемпионат мира на категорию спортивных пар. 14 пар участников — когда вообще такое было? Всегда приезжало 30, еще отбирались через квалификацию. А сейчас даже не стоит вопроса о том, отберешься ли ты в произволку.

Фигурное катание теряет популярность. ISU не финансируется настолько, насколько могло бы, поэтому люди не знают, как сделать классные соревнования. А сейчас русские перестали приезжать, и популярность вообще упала до нуля, начал пропадать ажиотаж.

А чтобы он появился, нужно вносить работу, которая проявится с годами. Европейское фигурное катание нужно поднимать — мне стало это интересно, потому что в целом в фигурном катании всё очень не очень, — сказал Ригини «Чемпионату».

Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырехкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.

Фигурное катание,Иван Ригини,
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