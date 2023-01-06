«Без русских спортсменов никто не хочет кататься» — фигурист Ригини

— Хочется поднять фигурное катание чуть чуть, потому что фигуристов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Наш спорт мегасложный и ни фига не развитый. Сначала русские спортсмены всех обыгрывали, и поэтому все хотели закончить, а теперь без русских спортсменов никто не хочет кататься. Давайте посмотрим на последний чемпионат мира на категорию спортивных пар. 14 пар участников — когда вообще такое было? Всегда приезжало 30, еще отбирались через квалификацию. А сейчас даже не стоит вопроса о том, отберешься ли ты в произволку.