Тарасова не будет комментировать Кубок Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не будет комментировать Кубок Первого канала по фигурному катанию. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
Причину Тарасова не уточнила, отметив, что «нормально себя чувствует».
Турнир по фигурному катанию Первого канала пройдет 21-22 января.
В октябре съемки первого выпуска нового сезона «Ледникового периода» начались без председателя жюри - Татьяны Тарасовой. Продюсер программы, хореограф Илья Авербух рассказывал «Чемпионату», что Тарасова обратилась к врачам с высоким давлением и головной болью.
Позже тренер присоединилась к съемкам программы.