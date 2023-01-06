Тарасова не будет комментировать Кубок Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не будет комментировать Кубок Первого канала по фигурному катанию. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

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Причину Тарасова не уточнила, отметив, что «нормально себя чувствует».

Турнир по фигурному катанию Первого канала пройдет 21-22 января.

В октябре съемки первого выпуска нового сезона «Ледникового периода» начались без председателя жюри - Татьяны Тарасовой. Продюсер программы, хореограф Илья Авербух рассказывал «Чемпионату», что Тарасова обратилась к врачам с высоким давлением и головной болью.