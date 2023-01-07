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55 минут назад

Фигуристка Тарасова рассказала, планирует ли участвовать в ледовых шоу

Матч ТВ

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, заявила, что готова попробовать себя в ледовых шоу.

Фигуристка Тарасова рассказала, планирует ли участвовать в ледовых шоу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я бы попробовала. Смотрела несколько выпусков. Но прям чтобы от начала до конца — нет. Как шоу это интересно понаблюдать, как люди стараются, учатся, — сказала Тарасова в интервью «Комсомольской правде».

Морозов заявил, что пока затрудняется с точным ответом: «Не узнаешь, пока не попробуешь».

Тарасова и Морозов — трехкратные призеры чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), серебряные призеры Олимпиады 2022 в парном катанииИсточник:Комсомольская правда

Фигурное катание,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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