Фигуристка Тарасова рассказала, планирует ли участвовать в ледовых шоу

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, заявила, что готова попробовать себя в ледовых шоу.
— Я бы попробовала. Смотрела несколько выпусков. Но прям чтобы от начала до конца — нет. Как шоу это интересно понаблюдать, как люди стараются, учатся, — сказала Тарасова в интервью «Комсомольской правде».
Морозов заявил, что пока затрудняется с точным ответом: «Не узнаешь, пока не попробуешь».
Тарасова и Морозов — трехкратные призеры чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), серебряные призеры Олимпиады 2022 в парном катанииИсточник:Комсомольская правда