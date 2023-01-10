Фотография Евгении Медведевой использована в анонсе Олимпийских игр 2026 года

На сайте Олимпийский игр 2026, которые пройдут в Милане (Италия), в анонсе соревнований в фигурном катании была использована фотографии российской фигуристки Евгении Медведевой с Игр 2018 года.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. На Олимпиаде 2018 года Медведева завоевала серебряную медаль. После тех Игр года Евгения уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.