Агент Трусовой сравнил Сашу с Рембрандтом в Эрмитаже

– Да, к ней есть интерес из-за рубежа, и за этим будущее, на мой взгляд. Нынешняя ситуация продиктована политическими причинами. Спортсмены стали невинными заложниками непродуманных политических игр, без всякой экспертной помощи. Перспектив для большинства не просматривается, но такое положение будет меняться в силу поступательного хода истории.



Сашу захотят увидеть во всем мире, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже, независимо от международной ситуации. Это будет восстановление логики и справедливости. Саша – спортсмен, который имеет нишу в мировом масштабе, не в одной стране. Определенные усилия к работе за рубежом будут прилагаться, но тут нужно понимание и с той стороны.



Моя принципиальная позиция: Саша – талант, репутация которого ничем не запятнана, очевидно, этот талант должен радовать болельщиков со всего мира. У нее появилась в китайском сегменте интернета своя группа, которую ведут ее поклонники, ей помогают болельщики с соцсетями, это не нанятые люди. Ситуация уникальная.



И она при всей своей занятости конструктивно подходит к встречам с болельщикам. Не только улыбнуться и сфотографироваться, но делает иногда намного больше, – сказал Николаев.