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1 час назад

Mash: фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Лера Букина

Олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Врачи диагностировали у спортсмена пневмонию, сообщает Telegram-канал Mash.

Его состояние оценивается как крайне тяжелое. По данным канала, в настоящее время Костомаров подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фигурист был госпитализирован в одну из московских клиник в 0:30 ночи. Утром его состояние ухудшилось.

Напомним, что Костомаров выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Они стали обладателями золотой медали на Олимпиаде 2006 года в Турине.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ухудшении состояния режиссера и актера Никиты Михалкова. Информация о госпитализации режиссера появилась 5 января. В пресс-службе Михалкова проинформировали о том, что он попал в больницу с гриппом. 10 января СМИ сообщили, что у Михалкова диагностировали коронавирусную инфекцию и внебольничную двустороннюю нижнедолевую пневмонию.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,Никита Михалков,
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