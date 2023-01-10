Олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Врачи диагностировали у спортсмена пневмонию, сообщает Telegram-канал Mash.

Его состояние оценивается как крайне тяжелое. По данным канала, в настоящее время Костомаров подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фигурист был госпитализирован в одну из московских клиник в 0:30 ночи. Утром его состояние ухудшилось.

Напомним, что Костомаров выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Они стали обладателями золотой медали на Олимпиаде 2006 года в Турине.