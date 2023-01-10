Роднина обратилась к госпитализированному Костомарову

«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление лёгких. И как раз меня это всё вылечило. Здесь — я не знаю, в каких костюмах катался Роман, но переработки никогда до добр