Роднина обратилась к госпитализированному Костомарову

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отреагировала на госпитализацию олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Фигурист подключён к аппарату ИВЛ, у него диагностирована пневмония.
«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление лёгких. И как раз меня это всё вылечило. Здесь — я не знаю, в каких костюмах катался Роман, но переработки никогда до добр
Да, праздничные дни, планы, но тебе же не 18 лет! Желаю Роману выздоровления, это сейчас самое главное», — цитирует трёхкратную олимпийскую чемпионку в парном катании «Газета.Ru».
Напомним, Костомаров и Татьяна Навка в 2006 году взяли золото на ОИ, дважды им покорялись чемпионаты мира, трижды – чемпионаты Европы.
В новогодние праздники Роман принимал участие в шоу «Волшебник страны Оз», постановщиком которой является Илья Авербух.