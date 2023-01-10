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1 час назад

«Тебе же не 18 лет». Роднина обратилась к госпитализированному Костомарову

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Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отреагировала на госпитализацию олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Фигурист подключён к аппарату ИВЛ, у него диагностирована пневмония.

Роднина обратилась к госпитализированному Костомарову
Фото: BetassistBetassist

«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление лёгких. И как раз меня это всё вылечило. Здесь — я не знаю, в каких костюмах катался Роман, но переработки никогда до добр

Да, праздничные дни, планы, но тебе же не 18 лет! Желаю Роману выздоровления, это сейчас самое главное», — цитирует трёхкратную олимпийскую чемпионку в парном катании «Газета.Ru».

Напомним, Костомаров и Татьяна Навка в 2006 году взяли золото на ОИ, дважды им покорялись чемпионаты мира, трижды – чемпионаты Европы.

В новогодние праздники Роман принимал участие в шоу «Волшебник страны Оз», постановщиком которой является Илья Авербух.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Ирина Роднина,Илья Авербух,Татьяна Навка,Госдума,
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