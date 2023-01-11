Почетный глава ФФККР назвал Костомарова бойцом и пожелал выздоровления

«Рома очень дорогой для меня человек. У нас с ним были разные отношения, но я понял, что он действительно честный, порядочный и очень надежный парень.



О Роме я могу сказать только самые теплые и искренние слова. Крайне обеспокоен его состоянием, желаю ему искренне скорейшего выздоровления.



Рома Костомаров — боец! Конечно, нам бывало непросто, но он оказался сильной личностью. Я его безумно уважаю. Надеюсь, его борцовские качества помогут ему справиться с этой непростой ситуацией. Я уверен, что он сможет выбраться», — приводит слова Писеева «Матч ТВ».