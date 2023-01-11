Почетный глава ФФККР назвал Костомарова бойцом и пожелал выздоровления

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выразил слова поддержки олимпийскому чемпиону 2006 года Роману Костомарову, который 10 января попал в реанимацию.
По предварительным данным, у спортсмена диагностирована пневмония.
«Рома очень дорогой для меня человек. У нас с ним были разные отношения, но я понял, что он действительно честный, порядочный и очень надежный парень.
О Роме я могу сказать только самые теплые и искренние слова. Крайне обеспокоен его состоянием, желаю ему искренне скорейшего выздоровления.
Рома Костомаров — боец! Конечно, нам бывало непросто, но он оказался сильной личностью. Я его безумно уважаю. Надеюсь, его борцовские качества помогут ему справиться с этой непростой ситуацией. Я уверен, что он сможет выбраться», — приводит слова Писеева «Матч ТВ».
Сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое. До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».