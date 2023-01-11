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32 минуты назад

Почетный президент ФФККР Писеев поддержал попавшего в Коммунарку фигуриста Костомарова

Газета.Ruиещё 2

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выразил слова поддержки олимпийскому чемпиону 2006 года Роману Костомарову, который 10 января попал в реанимацию.

Почетный глава ФФККР назвал Костомарова бойцом и пожелал выздоровления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, у спортсмена диагностирована пневмония.

«Рома очень дорогой для меня человек. У нас с ним были разные отношения, но я понял, что он действительно честный, порядочный и очень надежный парень.

О Роме я могу сказать только самые теплые и искренние слова. Крайне обеспокоен его состоянием, желаю ему искренне скорейшего выздоровления.

Рома Костомаров — боец! Конечно, нам бывало непросто, но он оказался сильной личностью. Я его безумно уважаю. Надеюсь, его борцовские качества помогут ему справиться с этой непростой ситуацией. Я уверен, что он сможет выбраться», — приводит слова Писеева «Матч ТВ».

Сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое. До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

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