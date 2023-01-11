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36 минут назад

Фигуристы Панфилова и Рылов сообщили, что никогда не думали о смене гражданства

ТАССиещё 1

Победители юниорского чемпионата мира 2020 года в парном катании фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов никогда не задумывались о смене спортивного гражданства. Об этом они рассказали ТАСС в среду.

Фигуристы Панфилова и Рылов рассказали о желании сменить гражданство
Фото: ТАССТАСС

5 января Панфилова на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщила о том, что они с Рыловым приняли решение завершить карьеру из-за череды травм.

"Мыслей о смене гражданства никогда не было, - сказал Рылов. - У меня о смене тренера мысли возникали, не вижу в этом ничего плохого, потому что это жизнь. Но я подумал, что идти особо не к кому".

"Я никогда не приходила к мысли о смене тренера, в этом не было необходимости. Сейчас об этом поздно говорить", - отметила Панфилова.

Панфиловой 19 лет, Рылову 21 год, они являются победителями юношеских Олимпийских игр (2020), юниорского чемпионата мира (2020) и финала юниорского Гран-при (сезон-2019/20). В 2020 году пара стала третьей на этапе Гран-при в Москве.

Фигурное катание,Дмитрий Рылов,
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