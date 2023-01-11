Стало известно о проблемах с обследованием сломавшей ногу фигуристки Рубцовой

"Полное обследование до конца провести не удалось из-за внутренней гематомы, - сообщил Василевский. - Думаю, это произойдет не раньше чем через неделю. Она молодец, старается заниматься даже в этой ситуации, качает вторую ногу, занимается с резинками - пресс, спина. Уже на второй день начала, хотя я уговариваю ее не торопиться с этим".