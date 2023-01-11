Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Тренер сообщил о проблемах с обследованием сломавшей ногу фигуристки Рубцовой

ТАСС

Детальное обследование перелома фигуристки Любови Рубцовой пока невозможно, поскольку врачам мешает гематома. Об этом ТАСС в среду сообщил тренер спортсменки Алексей Василевский.

Стало известно о проблемах с обследованием сломавшей ногу фигуристки Рубцовой
Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках РоссииСайт Федерации фигурного катания на коньках России

7 января стало известно, что Рубцова сломала ногу на тренировке. 13-летняя фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в тренерский штаб Василевского в октябре 2022 года.

"Полное обследование до конца провести не удалось из-за внутренней гематомы, - сообщил Василевский. - Думаю, это произойдет не раньше чем через неделю. Она молодец, старается заниматься даже в этой ситуации, качает вторую ногу, занимается с резинками - пресс, спина. Уже на второй день начала, хотя я уговариваю ее не торопиться с этим".

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители