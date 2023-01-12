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1 час назад

Певица Подольская: все победы отдаю Роме Костомарову. Знаю и верю, что он победит

Чемпионат.comиещё 1

Певица Наталья Подольская обратилась к сопернику по ледовому шоу «Ледниковый период. Снова вместе» олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который находится в больнице в тяжёлом состоянии. Подольская катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, Костомаров – с актрисой театра и кино Валерией Ланской. Съёмки всех выпусков шоу проходили до нового года.

Певица Подольская: все победы отдаю Костомарову. Знаю и верю, что он победит
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Друзья мои! В эту субботу финал моего любимого проекта «Ледниковый период»! В последнем шоу все пары катают свои любимые номера! Ну а я все победы отдаю Роме Костомарову, потому что он борется и, я знаю и верю, что победит», — написала Подольская в соцсетях.

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Дмитрий Соловьев,Валерия Ланская,Илья Авербух,Наталья Подольская,
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