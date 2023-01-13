Фигуристка Синицына из-за травмы пропустит Кубок Первого канала

Фигуристка Ксения Синицына из-за травмы не выступит на Кубке Первого канала, который пройдет 21-22 января на "ЦСКА-Арене" в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.