Фигуристка Синицына из-за травмы пропустит Кубок Первого канала

Фигуристка Ксения Синицына из-за травмы не выступит на Кубке Первого канала, который пройдет 21-22 января на "ЦСКА-Арене" в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Изначально Синицына вошла в состав участников турнира. Теперь фигуристку заменит Алина Горбачева.
"Ксения Синицына получила травму, она не выступит на турнире", - сообщил Коган.
Синицыной 18 лет, она является золотым (командный турнир) и серебряным (личный турнир) призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.