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27 минут назад

Фигуристка Синицына из-за травмы пропустит Кубок Первого канала

ТАССиещё 1

Фигуристка Ксения Синицына из-за травмы не выступит на Кубке Первого канала, который пройдет 21-22 января на "ЦСКА-Арене" в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Фигуристка Синицына из-за травмы пропустит Кубок Первого канала
Фото: ТАССТАСС

Изначально Синицына вошла в состав участников турнира. Теперь фигуристку заменит Алина Горбачева.

"Ксения Синицына получила травму, она не выступит на турнире", - сообщил Коган.

Синицыной 18 лет, она является золотым (командный турнир) и серебряным (личный турнир) призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Фигурное катание,Александр Коган,Первый канал,
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