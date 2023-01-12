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47 минут назад

Стало известно, чем лечился Костомаров до госпитализации

Алиса Селезнёва

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров до своей госпитализации болел неделю и лечился нетрадиционными методами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Роман Костомаров был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию. Прогнозов врачи пока не дают.

По данным Telegram-канала Mash, до того, как попасть в больницу Роман Костомаров болел на протяжении недели. При этом «вместо медикаментов лечился прорубью», и не отказался от выходов на лед, несмотря на температуру 38,4.

Отец Костомарова рассказал о его госпитализации

«Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, а показатели газообмена в крови очень плохие», - отмечает канал.

Ранее сообщалось, что Костомаров находится на ИВЛ под медикаментозной седацией.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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