Стало известно, чем лечился Костомаров до госпитализации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров до своей госпитализации болел неделю и лечился нетрадиционными методами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Роман Костомаров был госпитализирован и помещен в реанимационное отделение 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию. Прогнозов врачи пока не дают.

По данным Telegram-канала Mash, до того, как попасть в больницу Роман Костомаров болел на протяжении недели. При этом «вместо медикаментов лечился прорубью», и не отказался от выходов на лед, несмотря на температуру 38,4.

«Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, а показатели газообмена в крови очень плохие», - отмечает канал.