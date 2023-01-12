Мишин сообщил, что идет на поправку

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин, у которого ранее заподозрили пневмонию, пошел на поправку. Об этом сообщает РИА Новости.
Его супруга, тренер Татьяна Мишина ранее сообщила журналистам, что ее муж «заболел, но несильно» во время Чемпионата России в Красноярске, который проходил 22–25 декабря. Она отмечала, что у него сел голос и он не ходит на каток, но настрой у него оптимистичный.
Сам Мишин рассказал, что у него жар и подозрения на пневмонию.
«Врачи говорят: "Лечись", а я подозреваю, что в очередной раз выживу. <…> На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», - подчеркивал он.
РИА Новости отмечает, что Мишин надеется вернуться к работе к Кубку Первого канала, который состоится 21-22 января.