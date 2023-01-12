Мишин сообщил, что идет на поправку

Его супруга, тренер Татьяна Мишина ранее сообщила журналистам, что ее муж «заболел, но несильно» во время Чемпионата России в Красноярске, который проходил 22–25 декабря. Она отмечала, что у него сел голос и он не ходит на каток, но настрой у него оптимистичный.