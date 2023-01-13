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55 минут назад

«Тело начало синеть, доктора боятся давать прогнозы»: появились подробности о состоянии Костомарова

Вечерняя Москва

Появились новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который ранее был госпитализирован с пневмонией и сейчас находится в коме. Тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает StarHit со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги, — рассказал источник.

Врачи отказались давать прогнозы по состоянию Костомарова

Он добавил, что легкие спортсмена могли быть слишком ослаблены на момент заболевания, поэтому ухудшение состояния произошло так быстро.

По словам источника, в больницу к фигуристу уже приезжал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также известно, что спортсмен находится под круглосуточным наблюдением. Он лежит в общей четырехместной реанимации для кардиологических больных. Это самое сильное отделение в Коммунарке.

До этого ряд СМИ сообщили, что Роман Костомаров находится в коме. Как утверждалось, перед госпитализацией спортсмен болел на протяжении недели и отказывался от лечения. По некоторым данным, в качестве профилактики фигурист купался в проруби.

Позже мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве», что сообщений об отрицательной динамике в состоянии Костомарова не поступало. По ее словам, спортсмен до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в одном из столичных медучреждений.

Фигурное катание,Видео,Михаил Мурашко,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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