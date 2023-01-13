Жена Костомарова опровергла ухудшение его состояния

Ухудшения состояния госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на данный момент нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщила супруга спортсмена, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина.
"Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое", - сказала Домнина.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке. В четверг источник ТАСС рассказал, что состояние фигуриста по-прежнему тяжелое, но его удалось стабилизировать.
Костомарову 45 лет, на Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды - чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.