Жена Костомарова опровергла ухудшение его состояния

Ухудшения состояния госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на данный момент нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщила супруга спортсмена, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина.

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"Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое", - сказала Домнина.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке. В четверг источник ТАСС рассказал, что состояние фигуриста по-прежнему тяжелое, но его удалось стабилизировать.