РУСАДА оправдало Камилу Валиеву по делу о допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) о том, что дисциплинарный трибунал оправдал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщает сайт ВАДА.

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Было установлено, что спортсменка действительно совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это «никакой вины или халатности». Таким образом, на спортсменку не будут наложены санкции, кроме дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы.

Отмечается, что ВАДА запросило копию данного решения, которое будет использоваться, чтобы определить, соответствует ли решение РУСАДА положениям Всемирного антидопингового кодекса. Представители ВАДА также выразили обеспокоенность выводами об «отсутствии вины или халатности» и подчеркнули, что воспользуются своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если возникнет необходимость.