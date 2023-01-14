Танцевальный дуэт фигуристов Хаврониной и Чиризано распался

Танцевальный дуэт фигуристов Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано распался, последним совместным выступлением спортсменов был ритм-танец на чемпионате России в Красноярске. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.

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"Ира и Дарио больше не катаются, - сообщил источник. - Дарио был намерен продолжать сотрудничество, Ирина - нет".

Спортсмены тренировались под руководством Алексея Горшкова. После проката ритм-танца на чемпионате России в Красноярске партнер сообщил журналистам, что Хавронина плохо себя чувствует. Позже фигуристы снялись с выступлений.