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1 час назад

«Как насчёт твоего допинга?» Болельщики атаковали американку, призвавшую наказать Валиеву

Чемпионат.comиещё 5

Американская фигуристка Джессика Калаланг, которая на днях резко отреагировала на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил, столкнулась с критикой болельщиков.

Болельщики атаковали призвавшую наказать Валиеву американку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Калаланг ранее написала в «Твиттере»: «Хм… Это кажется абсолютно честным и беспристрастным. Допинг есть допинг, который автоматически должен приравниваться к санкциям. ВАДАВАДА необходимо подать апелляцию. Конец».

Под этим постом болельщики напомнили Джессике похожую историю, которая произошла с ней. Тогда Калаланг смогла убедить антидопинговые службы, что запрещённый препарат попал в её организм через косметику.

«С тобой всё хорошо? Что по поводу твоего допинга?» — написала одна из болельщиц.

«Слышать твои мысли по этому поводу — всё равно, что спрашивать у России совета, как вернуться к бывшему», — написала другая.

«То есть вы имеете в виду, что ВАДА было несправедливо по отношению к вам и в любом случае должно было дисквалифицировать вас на четыре года, верно?» — отреагировала третья болельщица.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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