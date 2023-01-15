Роднина призвала наказать виновных в деле Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о допинговом скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой . Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал её невиновной в нарушении антидопинговых правил.

Тем не менее, Роднина считает, что необходимо привлечь виновных в случившемся.

«После расследования ясно, что допинг в организме спортсменки был. Конечно, Валиева не виновна, это было ясно сразу. Но факт наличия запрещённого препарата кто-то же долже

Не может быт такого, что было нарушение, а ответственных нет. Конечно, в этом деле есть виновные. Они должны ответить. Будь это тренер, врач или мама. Это их зона ответственности», — цитирует Роднину «РБ Спорт».