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1 час назад

Роднина призвала наказать виновных в деле Валиевой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о допинговом скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал её невиновной в нарушении антидопинговых правил.

Роднина призвала наказать виновных в деле Валиевой
Фото: BetassistBetassist

Тем не менее, Роднина считает, что необходимо привлечь виновных в случившемся.

«После расследования ясно, что допинг в организме спортсменки был. Конечно, Валиева не виновна, это было ясно сразу. Но факт наличия запрещённого препарата кто-то же долже

Не может быт такого, что было нарушение, а ответственных нет. Конечно, в этом деле есть виновные. Они должны ответить. Будь это тренер, врач или мама. Это их зона ответственности», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Фигурное катание,Камила Валиева,Ирина Роднина,
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