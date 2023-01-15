Жена опровергла ухудшение состояния Костомарова

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла слухи о том, что состояние его здоровья ухудшилось.

Спортсмен находится в больнице в Коммунарке, положение его серьезное, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни, пишут РИА Новости. Но, по словам Домниной, информация о резком ухудшении состояния больного не соответствует действительности.

«Пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, тоже нет - стабильно тяжелое состояние», сказала она.