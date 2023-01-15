Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

«Пока улучшений нет": жена о состоянии Костомарова

Ирина Лебедева

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла слухи о том, что состояние его здоровья ухудшилось.

Жена опровергла ухудшение состояния Костомарова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсмен находится в больнице в Коммунарке, положение его серьезное, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни, пишут РИА Новости. Но, по словам Домниной, информация о резком ухудшении состояния больного не соответствует действительности.

Отец Костомарова рассказал о его госпитализации

«Пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, тоже нет - стабильно тяжелое состояние», сказала она.

Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких.

Фигурное катание,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители