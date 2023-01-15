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46 минут назад

Медведева: жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит

Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева, после проведённого мастер-класса на катке ВДНХ в Москве, ответила на вопрос, примеряет ли на себя роль тренера.

Медведева: "Цели воспитать чемпионов у меня пока что не стоит"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Примерять-то примеряю (улыбается). У меня в принципе и тренерское образование есть, то есть я могу быть полноправным тренером по жизни. Но пока что такой задачи не стоит, пока что только на мастер-классах дарю позитив людям, так сказать. Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает… Мир меняется, всё меняется. Может быть, в будущем что-то поменяется и у меня в голове», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Медведева объяснила завершение карьеры

Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте завтра, 16 января, в 8:00 на «Чемпионате».

Фигурное катание,Евгения Медведева,ВДНХ,
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