Медведева: "Цели воспитать чемпионов у меня пока что не стоит"

«Примерять-то примеряю (улыбается). У меня в принципе и тренерское образование есть, то есть я могу быть полноправным тренером по жизни. Но пока что такой задачи не стоит, пока что только на мастер-классах дарю позитив людям, так сказать. Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает… Мир меняется, всё меняется. Может быть, в будущем что-то поменяется и у меня в голове», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.