Тарасова высказалась о возможной смене гражданства дочкой Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не понимает причин возможной смены гражданства российского дуэта, выступающего в танцах на льду, Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Об этом Тарасова рассказала ТАСС в понедельник.
В ночь на понедельник американский журналист Дэйв Ливз сообщил, что Дэвис и Смолкин близки к тому, чтобы выступать за сборную Израиля. Ранее дуэт пропустил этапы серии Гран-при России и чемпионат страны.
"В Израиле был очень хороший дуэт, я с ними работала - Галит Хаит и Сергей Сахновский, они были призерами чемпионата мира. В случае перехода Диане и Глебу будет оказана поддержка, там очень квалифицированный тренерский состав и сильная федерация. У них есть традиции - Галит Хаит работает в Америке, там же работает Алексей Быченко, пары регулярно отбираются на Олимпиаду. Но не понимаю, почему Диана и Глеб в России не хотят быть первой парой, катаются они профессионально", - сказала Тарасова.
Дэвис 19 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. На их счету серебряная медаль чемпионата России сезона-2021/22. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.