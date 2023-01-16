Тарасова высказалась о возможной смене гражданства дочкой Тутберидзе

"В Израиле был очень хороший дуэт, я с ними работала - Галит Хаит и Сергей Сахновский, они были призерами чемпионата мира. В случае перехода Диане и Глебу будет оказана поддержка, там очень квалифицированный тренерский состав и сильная федерация. У них есть традиции - Галит Хаит работает в Америке, там же работает Алексей Быченко, пары регулярно отбираются на Олимпиаду. Но не понимаю, почему Диана и Глеб в России не хотят быть первой парой, катаются они профессионально", - сказала Тарасова.