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59 минут назад

Тарасова не понимает причин возможной смены гражданства фигуристов Дэвис и Смолкина

ТАССиещё 3

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не понимает причин возможной смены гражданства российского дуэта, выступающего в танцах на льду, Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Об этом Тарасова рассказала ТАСС в понедельник.

Тарасова высказалась о возможной смене гражданства дочкой Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на понедельник американский журналист Дэйв Ливз сообщил, что Дэвис и Смолкин близки к тому, чтобы выступать за сборную Израиля. Ранее дуэт пропустил этапы серии Гран-при России и чемпионат страны.

"В Израиле был очень хороший дуэт, я с ними работала - Галит Хаит и Сергей Сахновский, они были призерами чемпионата мира. В случае перехода Диане и Глебу будет оказана поддержка, там очень квалифицированный тренерский состав и сильная федерация. У них есть традиции - Галит Хаит работает в Америке, там же работает Алексей Быченко, пары регулярно отбираются на Олимпиаду. Но не понимаю, почему Диана и Глеб в России не хотят быть первой парой, катаются они профессионально", - сказала Тарасова.

Дэвис 19 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. На их счету серебряная медаль чемпионата России сезона-2021/22. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Сергей Сахновский,Этери Тутберидзе,Алексей Быченко,Татьяна Тарасова,
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