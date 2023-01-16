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1 час назад

Медведева ответила, готова ли вернуться на «Ледниковый период»

Газета.Ru

Чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос о своем третьем участии в шоу «Ледниковый период».

Медведева ответила, готова ли вернуться на «Ледниковый период»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если будут какие-то предложения, то да, почему нет? Мне нравится», — передает слова Медведевой «Чемпионат».

Медведева впервые приняла участие в «Ледниковом периоде» в 2021 году. Тогда ее партнером стал блогер Даня Милохин. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

В 2022 году Милохин и Медведева вновь решили участвовать в проекте. Пара откатала половину девятого сезона, а 25 октября фигуристка лишилась партнера. Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода из проекта блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку.

Участие Медведевой в проекте было под угрозой срыва. Однако, спортсменке довольно быстро нашли нового партнера. Им стал прошлогодний победитель Федор Федотов. В итоге в финале пара Медведева/ Федотов стала второй, уступив только Лизе Арзамасовой и Никите Кацалапову.

Ранее Евгения Медведева призналась, что испытала истерический смех после второго места на «Ледниковом периоде».

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