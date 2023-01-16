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1 час назад

Жена Костомарова сообщила об отсутствии ухудшений в состоянии фигуриста

ТАСС

Ухудшения состояния госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на данный момент нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщила бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду, супруга спортсмена Оксана Домнина.

Жена сообщила об отсутствии ухудшений в состоянии Костомарова
Фото: Ведяшкин Сергей/ Агентство "Москва"Ведяшкин Сергей/ Агентство "Москва"

"Ни ухудшений, ни улучшений в состоянии Ромы нет", - сказала Домнина.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.

Костомарову 45 лет, на Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды - чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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