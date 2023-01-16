Жена сообщила об отсутствии ухудшений в состоянии Костомарова

Ухудшения состояния госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на данный момент нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщила бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду, супруга спортсмена Оксана Домнина.

Фото: Ведяшкин Сергей/ Агентство "Москва" Ведяшкин Сергей/ Агентство "Москва"

"Ни ухудшений, ни улучшений в состоянии Ромы нет", - сказала Домнина.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.