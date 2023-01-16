Фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание

Чемпионка Европы среди одиночниц Алена Косторная перешла в парное фигурное катание. Об этом ТАСС в понедельник сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова .

"Она давно катается в парах, - сказала Буянова. - Косторная ушла к [тренеру Сергею] Рослякову, попросила попробоваться. Написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России".

Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. По информации ТАСС, Косторная тренируется в паре с Георгием Куницей.