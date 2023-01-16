Российская фигуристка Алена Косторная завершила сотрудничество с заслуженным тренером России Еленой Буяновой и решила перейти в парное катание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наставницу.
Напомним, что Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре спортсменка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.
Буянова отметила, что отпустила девушку, поскольку та сама захотела выступать в парном катании.
«Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается», — рассказала тренер.
19-летняя Косторная за свою одиночную карьеру успела стать чемпионом Европы, одержать победу в финале Гран-при сезона 2019/2020, а также взять серебро и две бронзы чемпионатов России. Мастер спорта России международного класса.