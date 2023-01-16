Рудковская: Косторная может действительно быть конкурентной в парном катании

— Я с Аленой уже говорила на эту тему. Она ранее была на наших шоу, показывала выбросы и подкрутки. Знала, что у нее есть такая мысль — она мне говорила про это. Считаю, это будет интересный альянс, у нее хороший партнер, она очень довольна, что у нее получается. Безусловно, сейчас жесткая конкуренция в одиночном катании, и очень сложно быть в топе, поэтому, мне кажется, что ее решение разумно.



Зная стабильность Алены, она может действительно быть конкурентной в парах. Однако это такой же большой и сложный путь. Знаю, что она девочка очень талантливая и хочется, чтобы этот талант не пропал. Хорошо, что она не заканчивает свою работу в спорте. Мне бы хотелось ее видеть на пьедестале, потому что это здорово, когда ты была чемпионкой Европы, чемпионкой финала Гран при, а потом уходишь в пары, и у тебя там тоже что то получается. Это будет уникальный кейс.



Думаю, все поклонники фигурного катания со всего мира будут следить за тем, что будет происходить. На мой взгляд, у Алены большие шансы. Пока не знаю, кто будет ее тренировать, но сейчас в нашей академии готовятся три пары, показывают хороший результат. За полгода они уже стали призерами этапов Гран при. Это Андрей Рудь в паре с Евой Хмельковой, Илья Миронов в паре с Таисией Собининой и Антонышев в паре с Анастасией Чернышевой. Желаю Алене только удачи, медалей и, конечно же, много продуктивной работы, — заявила Рудковская Sport24.

19 летняя Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран при в женском одиночном катании.